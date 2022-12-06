Валентина Матвиенко считает, что Фазу Алиева многое сделала для развития литературы Дагестана и культуры России

В Дагестане состоялось открытие вечера памяти, посвящённого 90-летию со дня рождения поэтессы Фазу Алиевой. В рамках мероприятия заместитель Председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев зачитал приветственное слово от Валентины Матвиенко, в котором Председатель СФ РФ выразила мнение, что вклад Фазу Алиевой в развитие дагестанской литературы и российской культуры огромен.

«Фазу Гамзатова была непросто талантливым, но очень мудрым и чутким человеком. Она искренне верила, что поэтическое слово очищает личность, делает её светлее, добрее и возвышеннее», — говорится в письме.

Значимость творческого наследия Алиевой для Дагестана отметил и Сергей Меликов.

«Замечательные стихи Фазу Гамзатовны согревают души людей, пробуждают самые добрые и светлые чувства», — отметил Глава Республики Дагестан.

В рамках мероприятия демонстрировались фрагменты видеоинтервью поэтессы разных лет, а также национальные танцы и песни Дагестана.