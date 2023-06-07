Валентина Матвиенко: Расул Гамзатов был не только талантливым поэтом, но и настоящим патриотом нашего Отечества, что проявлялось в его активной государственной и общественной деятельности

Председатель Совета Федерации выступила на торжественной церемонии открытия Дней Расула Гамзатова в верхней палате, посвящённые 100-летию поэта. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, глава Республики Дагестан Сергей Меликов и дочь Расула Гамзатова, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова.

Спикер верхней палаты отметила, что его всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине. По её словам, поэт часто говорил, что у его народа и его книг две матери – родной Дагестан и великая Россия.

«Расул Гамзатов был подлинным художником слова. В его творчестве отразился благородный характер народов Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций»

Произведения Расула Гамзатова были переведены на десятки языков мира, но он не уставал повторять, что без великого русского языка и друзей-переводчиков оставался бы «поэтом одного ущелья», — заявила Валентина Матвиенко.

В честь 100-летия поэта в Совете Федерации состоялся показ видеофильма о его жизни и творческом пути. Открылась тематическая выставка, на которой представлены архивные фотографии, книги, аудиозаписи поэта. Выступили артисты из Дагестана, в том числе – знаменитый ансамбль «Лезгинка».

Председатель Совета Федерации, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и глава Республики Дагестан Сергей Меликова приняли участие в церемонии гашения марки «Расул Гамзатов», выпущенной к вековому юбилею поэта. На марке изображен портрет Гамзатова на фоне гор и летящие журавли. Для церемонии был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата гашения.

@sovfedofficial