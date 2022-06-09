Валентина Матвиенко положительно оценила проводимую в Дагестане работу по ключевым направлениям

В Москве прошла встреча Валентины Матвиенко и Сергея Меликова. В рамках встречи Председатель Совета Федерации РФ положительно оценила работу проводимую в Дагестане по ключевым направлениям, указав на необходимость уделить особое внимание приоритетным для дагестанцев отраслям. Сергей Меликов отметил, что регион уверенно движется вперед. На сегодняшний день субъект получил большое количество предложений о заключении соглашений по разным направлениям сотрудничества.

«В настоящее время мы проводим подготовку к участию в работе Петербургского международного экономического форума, на котором Дагестан впервые представить свой стенд», — сообщил Глава Республики Дагестан.

В рамках встречи Сергей Меликов пригласил Валентину Матвиенко для участия в юбилейных мероприятиях по случаю 90-летия Фазу Алиевой.