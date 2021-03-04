Политика

Валентина Матвиенко отметила необходимость сохранения и развития литературы, языков и ремёсел Дагестана

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3 марта в Совете Федерации РФ состоялось юбилейное пятисотое заседание, в ходе которого состоялся час Дагестана. В рамках мероприятия Председатель верхней палаты ФС РФ Валентина Матвиенко отметила самобытность культуры Дагестана и уникальные народно-художественные промыслы республики. По словам Председателя СФ, большое внимание необходимо уделить сохранению национальных языков и литературы. В этом плане поддержку необходимо оказать переводческой школе и литераторам. Данный вопрос необходимо проработать Комитету СФ по науке, образованию и культуре. Для сохранения и развития народно-художественных промыслов Дагестана совету по вопросам интеллектуальной собственности СФ поручено оказать республике необходимое содействие. Также, по словам Валентины Матвиенко, в качестве региональных брендов необходимо регистрировать уникальные дагестанские продукты питания.

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