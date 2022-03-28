Вакцину от ковида «Конвасэл» можно применять лицам от 18 до 60 лет

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» может применяться для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, следует из опубликованной инструкции к препарату.

«Показания к применению: профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 до 60 лет», — говорится в инструкции.

Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

Противопоказаниями к применению препарата являются беременность, период грудного вскармливания, тяжелая аллергия, острые инфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний. Также с осторожностью вакцину следует применять при злокачественных образованиях, хронических заболеваниях, а также аутоиммунных заболеваниях.

«Нежелательные реакции, отмеченные в ходе клинических исследований у лиц возрастной группы 18-60 лет: часто — головная боль, глазная сухость, ушная боль, раздражение горла, повышенная потливость, боль в мышцах, боль в суставах, зуд в месте вакцинации, отек, покраснение в месте инъекции, озноб, недомогание, усталость, повышенная температура тела, ощущение изменения температуры тела, гипертермия; нечасто — гриппоподобный синдром; очень часто — боль и уплотнение в месте вакцинации», — отмечается в инструкции.

Минздрав РФ в пятницу зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

О вакцине

Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком.

В июне 2021 года завершились доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

По данным ФМБА, основные механизмы действия вакцины заключаются в выработке специфического клеточного иммунного ответа и фенотипа центральных клеток памяти, а также в развитии внутриклеточного вируснейтрализующего ответа.

Источник: ТАСС