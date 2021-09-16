Вакцинировавшаяся от коронавируса получила бесплатную подписку на «Вести Агула»

По всей стране продолжается кампания от коронавирусной инфекции. В Дагестане ход вакцинации контролируется еженедельно на аппаратных совещаниях в Правительстве РД, на заседаниях Оперативного штаба РД по противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также в администрациях каждого муниципалитета.

В Агульском районе число прошедших иммунизацию против COVID-19 с каждым днем все больше и больше. Продолжается и акция поддержки граждан старшей возрастной категории. В этих целях реализуется программа: «Вакцинируйся и получи подписку!».

Эта акция направлена на стимулирование граждан вакцинироваться от COVID-19.

На этой неделе бесплатную подписку на газету «Вести Агула» получила Габибулаева Асият Джамалудиновна.

Родилась Асият Джамалудиновна в селе Тпиг и уже долгое время работает в системе дополнительного образования детей в Агульском районе.

«Поскольку вакцину разработали во благо нашего народа отечественные ученые, то по большей части я доверяю ей. Но, как и любой человек, взвешивая все за и против, была в раздумьях. Сделала я двухкомпонентную вакцину. Первый компонент организм принял спокойно. А после второго были незначительные недомогания. Появилась небольшая температура, слабость в ногах и чуть побаливала рука. Я думаю, лучше перенести эти незначительные недомогания, чем переболеть ковидом самой и заразить родных и близких. Поэтому, чтобы остановить распространение вируса, лучше вакцинироваться массово», — говорит Габибулаева Асият.

Салихат Малагусейнова