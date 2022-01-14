Вакцинирование продолжается

Больных ковидом в Агульском районе практически не осталось. Тем не менее людей, которые хотят пройти вакцинацию, не убавляется. На днях встретила Омара Исламова, уроженца с. Амух Агульского района, который прошел вакцинацию. Он сам в районе не проживает, но прививку получил здесь.

«По делам приехал в район и решил заодно привиться. Я нигде не работаю, нахожусь на пенсии. Но все равно приходится встречаться с разными людьми. А дома у меня маленькие внучата и взрослые родители, а вдруг заражу их. Поэтому решил пройти иммунизацию. Лучше об этом позаботиться заранее, чем потом переживать», — говорит Исламов.

«Остальным тоже советую пройти вакцинацию и обезопасить себя и своих близких», — добавил Омар Исмаилов.

Дорогие агульцы, у кого закончился срок иммунизации, пройдите, пожалуйста, повторную вакцинацию!

Нафият Шамсудинова