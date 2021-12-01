Вакцинацию в Агульском районе прошли около 2000 человек

По состоянию на 1 декабря в Агульском районе вакцинацию прошли 1924 человека. Этот показатель равен 39,52% от общего числа жителей муниципалитета, подлежащих вакцинации. Для 100% результата привиться должен 4868 человек. Объем выделенной вакцины составляет 4005 шт. Наивысший показатель по вакцинации в Хивском районе, в этом муниципалитете 88,23% населения, подлежащего вакцинации, уже сделали прививки от коронавирусной инфекции, наименьший показатель среди муниципалитетов принадлежит Цумадинскому району, здесь вакцинировались 14,17% жителей от общего числа граждан, подлежащих иммунизации.

С показателем около 40% сделавших прививки Агульский район в сводной таблице муниципалитетов уверенно держится в середине.

Среднереспубликанские данные по этому показателю составляют 37,2% вакцинированных, исходя из которых можно сказать, что до коллективного иммунитета, который достигается при вакцинации не менее 80%, пока говорить рано.

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