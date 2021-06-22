Вакцинацию могут ввести в Календарный план

Прав политический обозреватель Эдуард Уразаев, когда предупреждает в своем комментарии, что, если призыв и Президента страны, и главы нашей республики Сергея Меликова вакцинироваться от COVID-19 будет проигнорирован, то власти во имя спасения потенциальных жертв, приобретают полное моральное право для усиления ограничений не только на контакты дагестанцев друг с другом, но и на ограничение их прав на получение услуг, на труд и права в других сферах жизни. И не надо обращать внимание на вопли и скулёж анонимных блогеров и других «специалистов».

Все идет к тому, что вакцинация от коронавируса будет обязательной, кому это не противопоказано, и введут в Календарный план прививок.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»