Вакцинация сотрудников медучреждений начинается с главврачей

Дагестан продолжает активно прививаться. С начала вакцинации здесь приняло участие в иммунизации 2375 человек. 4 февраля в вакцинации приняли участие главврач Центра инфекционных болезней, руководитель станции переливания крови.

Руководители медучреждений сообщают, что в период эпидемии большинство сотрудников переболело вирусом и имеют антитела, поэтому прививаться будет остальная часть.

Врачи объясняют свой выбор вакцинироваться от COVID-19 тем, что необходимость вакцинации была ясна сразу при появлении эпидемии.

Наблюдение за прошедшими иммунизацию показывает, что реакция на прививку может появиться в виде температуры и лёгкого недомогания в первые два дня. Однако, специалисты сообщают, что так организм реагирует на любую вакцину, в том числе от гриппа.