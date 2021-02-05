Вакцинация, Здравоохранение

Вакцинация сотрудников медучреждений начинается с главврачей

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Дагестан продолжает активно прививаться. С начала вакцинации здесь приняло участие в иммунизации 2375 человек. 4 февраля в вакцинации приняли участие главврач Центра инфекционных болезней, руководитель станции переливания крови.

Руководители медучреждений сообщают, что в период эпидемии большинство сотрудников переболело вирусом и имеют антитела, поэтому прививаться будет остальная часть.

Врачи объясняют свой выбор вакцинироваться от COVID-19 тем, что необходимость вакцинации была ясна сразу при появлении эпидемии.

Наблюдение за прошедшими иммунизацию показывает, что реакция на прививку может появиться в виде температуры и лёгкого недомогания в первые два дня. Однако, специалисты сообщают, что так организм реагирует на любую вакцину, в том числе от гриппа.

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