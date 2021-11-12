Вакцинация — путь к здоровью

На фоне осложнения эпидемиологической ситуации в разных регионах нашей страны зафиксировано и ухудшение статистических показателей касательно летальных случаев от коронавирусной инфекции. По словам специалистов, абсолютное большинство граждан, которые получают осложнения от вируса – это не привитые граждане или владельцы поддельных сертификатов о вакцинации. Не оказаться в этой когорте возможно при строгом исполнении санитарно-гигиенических предписаний, а также своевременного прохождения процедуры вакцинации от COVID-19.

Однако, на фоне неблагоприятной статистики, остаются граждане, пренебрегающие профилактическими мероприятиями и пытающиеся получить сертификат о вакцинации нелегально. Подобные случаи участились и на фоне введения в ряде регионов обязательного предоставления QR-кодов при посещении мест массового скопления людей.

Важно напомнить, что подделка сертификата – это уголовно наказуемое деяние. Вне зависимости от того, покупаете ли вы сертификат или участвуете в его реализации – это нарушение закона, за которое в отдельных случаях назначается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Берегите свое здоровье и не нарушайте закон. Вакцинация – это путь к здоровью без коронавируса и к сертификату, полученному законным путем

Алена Магомедова