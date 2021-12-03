Агул, Вакцинация

Вакцинация от «COVID- 19» продолжается

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На днях свою первую прививку от «COVID-19» получил  Шамсудинов Гаджирамазан Раджабович. Сам он проживает в Махачкале с семьей. Приехав к родным в село, решил пройти иммунизацию. Осознал он, что вакцина может обезопасить его и родных ему людей от опасного вируса «COVID-19».

«В прошлом году мы всей семьей болели  этой болезнью «COVID-19».  Болезнь очень коварная. Температура у нас была высокая, пульс учащенный, давление выше нормы. Сильно болела голова. Целые две недели мы пролежали в постели. Никаких чувств  запаха  и вкуса у нас не было. До сих пор вкус полностью не вернулся.

От вакцины у меня никаких недомоганий нет. Было в первый день чуть-чуть, но на следующий день все прошло. Любой человек может заболеть  этой заразой. Вакцинация необходимо с целью не допустить массового инфицирования. Этим самым я защитил свою семью от дальнейшего заражения  вирусом «COVID -19». Всем надо пройти вакцинацию как можно быстрее», — говорит  Гаджирамазан Шамсудинов.

В Агульском районе растет число вакцинированных  людей от «СОVID-19».  Почти все  учреждения  стопроцентно вакцинированы. Все осознали, что вовремя сделанная иммунизация позволит избежать инфицирования или, хотя бы, исключит осложнения, сведя его опасность к минимуму.

Гаджирамазан Шамсудинов призывает всех вакцинироваться, чтобы защитить наш маленький агульский народ от этой опасной болезни. Будьте здоровы!

Нафият Шамсудинова

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