Вакцинация от «COVID- 19» продолжается

На днях свою первую прививку от «COVID-19» получил Шамсудинов Гаджирамазан Раджабович. Сам он проживает в Махачкале с семьей. Приехав к родным в село, решил пройти иммунизацию. Осознал он, что вакцина может обезопасить его и родных ему людей от опасного вируса «COVID-19».

«В прошлом году мы всей семьей болели этой болезнью «COVID-19». Болезнь очень коварная. Температура у нас была высокая, пульс учащенный, давление выше нормы. Сильно болела голова. Целые две недели мы пролежали в постели. Никаких чувств запаха и вкуса у нас не было. До сих пор вкус полностью не вернулся.

От вакцины у меня никаких недомоганий нет. Было в первый день чуть-чуть, но на следующий день все прошло. Любой человек может заболеть этой заразой. Вакцинация необходимо с целью не допустить массового инфицирования. Этим самым я защитил свою семью от дальнейшего заражения вирусом «COVID -19». Всем надо пройти вакцинацию как можно быстрее», — говорит Гаджирамазан Шамсудинов.

В Агульском районе растет число вакцинированных людей от «СОVID-19». Почти все учреждения стопроцентно вакцинированы. Все осознали, что вовремя сделанная иммунизация позволит избежать инфицирования или, хотя бы, исключит осложнения, сведя его опасность к минимуму.

Гаджирамазан Шамсудинов призывает всех вакцинироваться, чтобы защитить наш маленький агульский народ от этой опасной болезни. Будьте здоровы!

Нафият Шамсудинова