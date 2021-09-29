Вакцинация от «COVID–19»

Шамсудинов Низамудин Шамсудинович прошел свой первый этап вакцинации в Агульском районе. Он проживает с семьей в Махачкале. Приехав в район, решил пройти вакцинацию.

Так долго он ждал из-за того, что переболел коронавирусом в прошлом году. Они болели всей семьей. Но, хвала Аллаху, болезнь прошла в легкой форме.

«Болели мы долго, но не тяжело. Температура стабильно держалась 37,8 градусов. Пульс был учащенный, чуть выше нормы. Давление тоже не очень высокое. Запахи и вкус не чувствовал. Все время чувствовалась слабость, вялость организма. Было очень некомфортно. Это длилось очень долго и мучительно. Я ждал пока восстановлюсь полностью, чтоб потом пройти иммунизацию», — сказал Шамсудинов.

Спросив его, как он сейчас чувствует себя, я получил следующий ответ:

«После той болезни, ничего не страшно. В общем, я чувствую себя хорошо. Нет никаких осложнений, температура нормальная, пульс тоже в норме. В первый день чувствовал некую слабость, легкое головокружение. Сейчас все в норме, только незначительная боль в месте укола».

Дорогие мои односельчане пройдите вакцинацию! Есть еще очень много больных этим вирусом. Берегите себя, мои родные! Не болейте, будьте здоровы!

Нафият Шамсудинова