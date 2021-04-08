Вакцинация — это «тренировка» для защиты от инфекции

Вакцинация от той или иной инфекции присутствует в жизни каждого человека с самого рождения. В России разработан Национальный календарь прививок — документ, который определяет порядок проведения в стране прививочной кампании. Список необходимых прививок постоянно растет. В данный момент в стране проходит активная прививочная кампания от коронавируса. Основная суть любой вакцины заключается в том, что человеку вводятся ослабленные или убитые вирусовозбудители, что позволяет выработать иммунитет, в том числе и на многие годы. Такие мероприятия направлены на недопущение развития осложнений от инфекций.

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