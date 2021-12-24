Вакцинация безопасна

Коронавирус относится к тем вирусам, которые передаются воздушно-капельным путем. Это говорит о том, что причиной распространения вируса может стать кашель или чихание. Это обязует человека быть внимательным к себе и окружающим и соблюдать превентивные меры безопасности. И здесь самым эффективным методом противостояния коронавирусу признана вакцинация.

Важно понимать – заразиться вирусом очень легко, и особенно это опасно для граждан старшей возрастной категории.

Ученые и специалисты указывают на опыт человечества в борьбе с другими опасными вирусными инфекциями, побороть которые в свое время также помогла вакцинация. Сегодня человечество практически забыло о тех вирусах, которые принесли много осложнений. И все это благодаря вакцинации.

Календарь прививок включает в себя и инъекции от столбняка, полиомиелита, краснухи – они практически уничтожены. Кроме того, ежегодно проводится вакцинация от гриппа, что приводит к снижению объемов заболевания.

Алгоритм действия вакцин примерно один. В их основе лежит аденовирус, то есть неопасные клетки, которые способствуют выработке иммунитета от той или иной инфекции. Тот же принцип используется и в противокороновирусной вакцине. Она содержит расшифрованную часть генома COVID-19 и способствует появлению в организме человека антител. Есть ряд эффектов, которые проявляются в первые дни после вакцинации. Может повыситься температура, возникнут головные боли, пациент будет испытывать дискомфорт в месте укола. Такая реакция организма абсолютно естественна, и она не продлится больше пары дней.

Вакцина безопасна для людей, однако, она опасна для вируса, так как делает его управляемым и подвластным лечению. Будьте в рядах защищенных, пройдите своевременно процедуру вакцинации!

Алена Магомедова