Вакцинация — бабайка XXI века

С появлением социальных сетей и прорывом информационного доступа общественность Дагестана стала относиться к привычной до того вакцинации весьма мнительно. На одну чашу весов поставлено доверие к официальной медицине в лице научных центров и лабораторий, на другую — мнение людей, часто далёких от медицины, но умеющих заворачивать свое некомпетентное мнение в убедительный словесный фантик.

Сейчас дагестанцы делятся на две половины: одна считает, что лучше переболеть и получить иммунитет естесственным путем (если повезёт не умереть), другая — что вакцинация — необходимость.

Сегодня, с появлением новой опасной для жизни инфекции, этот вопрос обретает новые краски: за прошлый год от коронавируса в Дагестане скончалось огромное количество людей. Родные пациентов бросались в поиски за лекарствами, что стоили баснословных денег и могли находиться в других регионах, слепо веря в спасение ими. Однако часто это не приносило результатов. Понимание действительного положения вещей заставило часть населения ожидать разработки противовирусной вакцины.

Происходящее сегодня немногим отличается от событий середины XX века, когда по планете гулял полиомиелит, унося жизни детей. До 10% заболевших этой болезнью детей умирало, 40% становились инвалидами.

Руководством СССР были приняты меры с целью ускоренной разработки вакцины, которая была создана, испытана и направлена на иммунизацию населения страны. Благодаря этому полиомиелит перестал распространяться в таких масштабах. Заболеваемость сократилась, однако в 1982 и 1986 годах в Дагестане наблюдались вспышки данного вируса у тех детей, что не были привиты.

Таким образом, вакцинация требуется для прекращения циркуляции коронавируса в среде и сохранения жизни населения. Привка проводится добровольно и возлагает на каждого гражданина республики или страны ответственность за собственное здоровье и здоровье близких.