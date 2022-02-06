Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию Минздрава

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее препарат, как и другие российские вакцины от коронавируса, получил регистрацию «на условиях». Она была выдана по итогам двух фаз клинических исследований.

«Вакцина «Спутник V» — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований»,- заявил Мурашко.

Сейчас вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением около четырех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Согласно последним данным Минздрава, эффективность препарата против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88%.

Разработчиком вакцины «Спутник М» является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.