Здравоохранение

Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию Минздрава

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. 

Ранее препарат, как и другие российские вакцины от коронавируса, получил регистрацию «на условиях». Она была выдана по итогам двух фаз клинических исследований. 

«Вакцина «Спутник V» — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований»,- заявил Мурашко. 

Сейчас вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением около четырех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. 

Согласно последним данным Минздрава, эффективность препарата против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88%. 

Разработчиком вакцины «Спутник М» является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 

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