«Вахта памяти» стартовала в Агульском районе

Общероссийская патриотическая акция «Вахта памяти» стала обязательной ежегодной традицией, которая проводится в честь Дня Победы.

Цель данной инициативы заключается в сохранении памяти о подвиге фронтовиков и воспитания уважения к истории Отечества у подрастающего поколения.

В канун празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Агульском районе были проведены памятные мероприятия в рамках акции «Вахта памяти». В ней приняли участие специалисты администрации муниципалитета и волонтёры из числа учащихся.