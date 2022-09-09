Вахта Героев прошла в Карабудахкентском районе

Эта акция проводится в муниципалитете уже в четвертый раз. До конца года вахта будет присутствовать в регионе. Прибывшая делегация, в состав которой вошли 13 героев РФ, посещали и проводили уроки мужества с молодежными и военно-патриотическими организациями, а также со студентами дагестанских вузов.

В рамках программы к Всероссийскому проекту «Вахта Героев Отечества», призванный просветить общественность о современных героях, с начала этого года присоединился и Карабудахкентский район. В марте прошел урок мужества для молодежи нашего района, который провел Герой Российской Федерации, генерал-майор, руководитель Дагестанского регионального отделения Российской Ассоциации Героев Баачилов Магомед Гусейнович.

Сегодня, 9 сентября, в рамках проекта «Вахта Героев» в Карабудахкентский район прибыли люди, чьи жизни и профессиональная деятельность являются настоящим подвигом, гордостью всей страны, живым примером патриотизма, трудолюбия, великодушия и мудрости. Они встретились с учащимися школ, а также представителями патриотических молодежных организаций района.