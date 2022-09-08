«Вахта Героев Отечества» проходит в Махачкале с 7 по 10 сентября

Патриотическое мероприятие «Вахта Героев Отечества» собрала 7 сентября именитых участников: 13 дагестанцев — Героев России; представителей Правительства РД. Открыл мероприятие А. Абдулмуслимов, который попривествовал Героев, выразил слова благодарности и гордости, подчеркнул, что они — те, благодаря кому формируются патриотизм, гражданственность, уважение к подвигам Героев Отечества, а также к традициям, наследию, старшему поколению. Он также отдал дань памяти молодым представителям правопорядка, которые отдали свою жизнь: Магомеду Нурбагандову, Нурмагомеду Гаджимагомедову и др.

Среди присутствующих на «Вахте» Героев, значился и Магомед Баачилов, Игорь Медоев, Магомед Гимбатов и другие.

В рамках патриотической акции на центральной площади Махачкалы прошёл концерт-митинг.