Вагид Халидов призвал жителей Агульского района к вакцинации

Председатель ОП МО «Агульский район» Вагид Халидов обратился к жителям Агульского района с призывом пройти вакцинацию. Он напомнил, что сейчас Россия и весь мир столкнулись с новым, более агрессивным штаммом COVID-19 и только совместными усилиями, соблюдая меры предосторожности и профилактики, можно сохранить здоровье и жизни людей.

«Я призываю всех жителей района сделать свой осознанный выбор — выбор во имя жизни огромного количества людей», — заключил Халидов.

На данный момент в Агульской ЦРБ все четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

Сам Вагид Махмудович собирается на ревакцинацию.

«Я постоянно нахожусь в контакте с людьми и чувствую ответственность за их здоровье и безопасность, – отметил он. — В первый раз я прошел вакцинацию в мае 2021 года, не болел на протяжении всего периода, а также привиты все члены моей семьи. Ни одного из нас не коснулась коварная болезнь. Основываясь на личном опыте, могу честно и открыто говорить о преимуществах вакцинации. Вакцинируйтесь и защитите свое здоровье от коварного вируса», – поделился Вагид Махмудович.