В зону СВО прибыл гуманитарный груз от УФК Дагестана

Бойцы одного из подразделений 1 армейского корпуса ВС России, выполняющие свой долг в зоне проведения СВО, получили направленную ранее УФК по Республике Дагестан адресную помощь.

Каждая позиция которой определялась конкретными запросами наших воинов. Специальные грязевые шины для внедорожника, мобильная солнечная электростанция, планшеты для работы с офлайн-картами и дронами, портативные аккумуляторы и маскировочные сети будут помогать выполнять сложные и опасные задачи, стоящие перед подразделением.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан и далее намерено формировать состав помощи участникам СВО исходя из адресности и решаемых бойцами задач.