В здании ЦТКНР Агульского района прошел концерт, посвященный Международному женскому дню

Сегодня, 5 марта, в преддверии Международного праздника 8 марта в здании ЦТКНР Агульского района прошел праздничный концерт. Подобные мероприятия, на которых наши мамы, бабушки, сестры получают поздравления и слова признательности от коллег, жителей села, стали ежегодной традицией.

Перед началом концерта выступил глава Агульского района Закир Каидов. Он поздравил присутствующих и пожелал всем удачи.

Концерт был организован работниками Центра традиционной культуры народов России. Программа была очень яркой и содержательной. Вели концерт Роза Ахмедова и Динара Аюбова.

Песня «Солдаты» в исполнении Залму Шахалбузовой открыла музыкальную программу. Далее последовало множество других номеров, подготовленных звездами агульской эстрады: Розой Ахмедовой, Динарой Шабановой, Кевсар Тагировой и другими.

Помимо музыкальных выступлений, работники культурной сферы подготовили сценку под названием «Непослушная невеста», а также танцевальные постановки в исполнении воспитанников школы искусств.

Праздничная аура на концерте поддерживалась особым весенним настроением, громкими аплодисментами, взаимными поздравлениями.

Луиза Гусукаева