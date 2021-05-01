В законодательстве Республики Дагестан произошли изменения

Законодательная база Республики Дагестан претерпела изменения. Так, в регионе 30 апреля приняли сразу девять нормативно-правовых актов.

На сайте Главы РД опубликованы следующие законодательные акты:

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 31 О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 30 О молодежной политике в Республике Дагестан.

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 29 О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Дагестан.

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 28 О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Дагестан «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан» и приложение к Закону Республики Дагестан «Об утверждении границ муниципальных образований».

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 27 О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Дагестан «О регулировании водных отношений в Республике Дагестан».

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 26 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан.

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 25 О внесении изменений в статьи 5.2 и 6.1 Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях.

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 24 О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, проживающих на территории Республики Дагестан.

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года № 23 О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан».

Ознакомиться с их содержанием можно по ссылке