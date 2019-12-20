В Южном округе республики по проекту «Мой Дагестан – моя вода» строится 9 объектов водообеспечения

В Южной части Дагестана по проекту «Мой Дагестан – моя вода» строится девять объектов водоснабжения. Об этом стало известно на встрече главы региона Владимира Васильева со старейшинами, которая прошла в МО «Табасаранский район».

Затронув тему повышения уровня жизни жителей республики, в числе прочих был обсужден вопрос водообеспечения, решаемый по проекту «Мой Дагестан – моя вода».

На эту тему перед собравшимися выступила депутат республиканского парламента Анна Безрукова, курирующая проект. Она озвучила данные по объектам, реализуемым в зоне и в целом по республике. Так, по всему Дагестану строится сорок восемь объектов, из которых девять – в южной части с охватом семи муниципалитетов. Их строительство обойдется республике в сумму более чем полмиллиарда рублей.

Координатор отметила, что особую сложность составляют работы в горной местности, и поблагодарила всех участников работ, включая присоединившихся к работе простых жителей.

Глава Дагестана, подводя итоги, заявил о необходимости во время реагировать на нарушения, чтобы завершить работы в срок, соблюдая при этом требования к качеству.