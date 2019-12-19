В южной части Дагестана успешно реализуется проект «Мой Дагестан — Комфортная городская среда»

Восемнадцатого декабря Владимир Васильев провел встречу с представителями советов старейшин Южного территориального округа Республики Дагестан.

Здесь присутствовала Рукият Ахмедова, общественный координатор проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда».

Она рассказала о реализации данного республиканского приоритетного проекта в округе. Отметив, что всего в сорока девяти муниципальных образованиях республики была запланирована реализация двухсот двадцати восьми объектов.

В южном территориальном округе проводятся мероприятия по благоустройству сорока семи общественных территории на общую сумму свыше ста шестидесяти семи миллионов рублей. Эти финансовые средства направлены на ремонт центральных улиц, скверов, площадей и многое другое.

Рукият Ахмедова отметила, что все отремонтированные объекты сдаются с привлечением широкой аудитории.

Глава республики напомнил о необходимости индивидуального подхода в данном направлении. Владимир Васильев обратился к старейшинам, пригласив их к сотрудничеству в выработке инициатив и практик.