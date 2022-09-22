В ЮФО начал работу некоммерческий Центр поддержки культурных индустрий

Центр развития культурных индустрий ЮФО создан на базе АНО «Инновационные гуманитарные проекты» («ИНГУП») при поддержке КБ «Центр-Инвест» и Аналитического центра «Эксперт Юг». Новая организация займется информационной поддержкой ярких культурных проектов в ЮФО, развитием сообщества деятелей культуры и искусства региона, помощью в упаковке и управлении проектами, коммуникации с бизнесом, а также популяризацией культурного потенциала региона в целом.

Руководитель Центра Сергей Толстов отмечает, что о необходимости появления подобного независимого учреждения много говорило само сообщество в ходе опросов, проведенных «Экспертом Юг» в рамках исследования «Созидатели Юга: лидеры культурных индустрий»:

«Многие деятели культуры региона регулярно жалуются на отсутствие живого объединения и инфраструктуры поддержки того, что они считает делом своей жизни. Центр должен стать такой точкой притяжения для всех творческих людей, инструментом для формирования полезных горизонтальных связей и помощи в реализации важных культурных начинаний».

Вокруг Центра уже сформировалось и продолжает расти сообщество культурных деятелей – на данный момент в нем уже около 50 человек: руководители выставочных пространств и образовательных проектов, режиссеры, музыканты, художники, организаторы фестивалей и лекториев, арт-управленцы и представители социально ответственного бизнеса. Сообщество открыто для новых участников – ознакомиться с предлагаемыми возможностями для его членов и оставить заявку на вступление можно на сайте. Там же можно подробнее узнать о функциях и структуре организации, а также прочитать последние новости.

Также Центром запущено собственное телеграм-медиа о локальной культуре «Артокраина». Его цель – показать южную культуру во всем ее многообразии и сформировать институт «живой» критики в сфере искусства.