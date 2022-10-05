Здравоохранение

В высокогорном Гарбутле появился большой оснащённый ФАП

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В высокогорном селе Бежтинского участка Цунтинского района, в селении Гарбутль открыли ФАП.

Медпункт построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Медпункт отвечает современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимым медицинским оборудованием и компьютеризирован.

В здании ФАПа расположены: кабинет приема, процедурный и прививочный кабинеты, место ожидания для пациентов, санузел.

Медицинский пункт построили по технологии быстровозводимых конструкций с использованием современных материалов. Его площадь составляет более 80,1 кв. метров.

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