В высокогорном Гарбутле появился большой оснащённый ФАП

В высокогорном селе Бежтинского участка Цунтинского района, в селении Гарбутль открыли ФАП.

Медпункт построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Медпункт отвечает современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимым медицинским оборудованием и компьютеризирован.

В здании ФАПа расположены: кабинет приема, процедурный и прививочный кабинеты, место ожидания для пациентов, санузел.

Медицинский пункт построили по технологии быстровозводимых конструкций с использованием современных материалов. Его площадь составляет более 80,1 кв. метров.