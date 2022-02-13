В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения

Пандемия закончится еще не скоро, потому что в будущем будут появляться новые штаммы коронавируса, сообщила южноафриканская телерадиокомпания SABC со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сурью Сваминатан. Она входит в делегацию ВОЗ, которая приехала в ЮАР.

«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», — заявила Сваминатан.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано свыше 406 млн случаев заражения коронавирусом. Около 5,8 млн человек погибли от COVID-19. Также в мире было сделано около 10,2 млрд прививок от коронавируса.

В России с 11 января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом: за последние сутки впервые было выявлено более 200 000 случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве прошла свой пик и начинает снижаться. Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу за неделю снизился на 0,3 п. п. до 64,1%.

Источник: Ведомости