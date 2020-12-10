В восемь муниципалитетов республики направлены мобильные медкабинеты

В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в республику поступила очередная партия мобильной медицинской техники. Данная партия включает четырнадцать передвижных медицинских комплексов, всего же в 2020 их было закуплено пятьдесят пять.

Новую технику осмотрел врио руководителя Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов. В беседе с медиками министр подчеркнул, что данные комплексы позволят оказать первую медицинскую помощь жителям отдаленных и малочисленных сел республики.