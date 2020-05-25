В военно-полевом госпитале Буйнакска уже принимают первых пациентов

Как сообщили в Минобороны РФ, развернутый в Буйнакске госпиталь уже принимает новых пациентов. Обратившиеся сдают анализы на коронавирус и проходят лечение под наблюдением врачей.

Госпиталь оснащен аппаратом ИВЛ, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ и тд.

Отметим, личный состав медподразделения ЮФО, находившегося в Ставрополе, приехал в Буйнакск, в котором в течение суток развернул госпиталь и приступил к лечению коронавирусных больных.

По поручению Владимира Путина в Дагестане построят два полевых госпиталя на 200 коек для борьбы с коронавирусом.