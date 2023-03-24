В военкомате Табасаранского района состоялась встреча с желающими служить по контракту

Сегодня, 24 марта, заместитель военного комиссара Табасаранского района Надир Шихахмедов встретился с жителями муниципалитета, пожелавшими заключить контракт для поступления в добровольческие формирования.

В ходе встречи заместитель военкома разъяснил условия заключения контракта. Это требования по здоровью и возрасту (от 18 лет и до 60), перечень предъявляемых документов, порядок поступления на службу, срок заключаемого контракта, размер денежного довольствия и дополнительные льготы для участников СВО. Сам контракт можно заключить как в военкомате, так и непосредственно в части.

Что касается денежного довольствия и льгот для желающих поступить на службу, то их довольно много. 180 тыс. рублей ежемесячно после заключения контракта на срок от 1 года, 195 тыс. рублей единовременной выплаты, предусмотрены и дополнительные денежные выплаты за звание, нахождение в зоне СВО и поощрение за проявленные боевые свершения. По окончании контракта они наделяются статусом ветерана боевых действий. Предпочтение среди кандидатов отдается обладателям дефицитных военно-учетных специальностей.

Как рассказал Надир Шихахмедов, на сегодняшний день более 10 человек пожелали заключить контракт для службы в добровольческих формированиях. Они уже направились в воинские части Каспийской флотилии, откуда отправятся на место постойной дислокации.

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