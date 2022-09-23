В военкомате Дербента собрались резервисты, получившие повестки жители Дербентского района

21 сентября Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил частичную мобилизацию на территории России, затем последовал соответствующий указ. Говорилось о призыве граждан, состоящих в запасе, речь в первую очередь шла о тех, кто проходил военную службу, имеет соответствующие военно-учетные специальности и опыт. Все частично мобилизованные должны пройти дополнительную военную подготовку. В указе президента сказано, что мобилизованные граждане приравниваются к контрактникам, соответственно, им полагается тот же уровень денежного содержания.

Сегодня во второй день частичной мобилизации в военном комиссариате города Дербент собрались резервисты, получившие повестки, жители Дербентского района.

«Запад в очередной раз пытается лишить нашу страну государственности, отнять культуру и историю. В конечном итоге – разрушить Россию. Именно об этом в своем обращении сказал Президент. Сегодня вы, дорогие наши храбрые и мужественные воины Дербентского района, отправляетесь на помощь нашим ребятам, которые вот уже на протяжении более шести месяцев защищают интересы нашей страны, выполняя воинский долг. Мы гордимся вами, возвращайтесь здоровыми и с Победой!», — сказал Глава Дербентского района Мавсум Рагимов военнослужащим.