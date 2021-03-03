В верхней палате парламента обсудили развитие виноградарства в Дагестане

2 марта в Совете Федерации в рамках Дней Дагестана состоялось заседание Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Возглавил заседание председатель Комитета Алексей Майоров, который отметил большую роль агропромышленного комплекса в жизни республики. Данный тезис в своем выступлении озвучил и врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В рамках выступления он отметил, что в сельском хозяйстве региона работают около тридцати процентов от общего числа экономически активного населения. По ряду показателей Дагестан занимает лидирующие позиции среди регионов страны.

Так, по урожайности винограда в 2020 году республика вышла на первое место.

Виноградники располагаются на относительно небольшой территории, менее одного процента сельхоз площадей, тем не менее отрасль приносит почти шесть процентов налоговых поступлении в бюджет республики.

Однако, по словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в отрасли сохраняется ряд сложностей. Одна из них — это низкая закупочная цена на технические сорта винограда, которая является следствием отсутствия у винодельческих компаний должного сбыта продукции. В рамках выступления врио вице-премьера РД озвучил мероприятия, необходимые для развития виноградарства в республике: это увеличение винодельческих сортов, строительство виноградохранилищ, питомников и другое.

Напомним, в 2020 году в республике было собрано более двухсот тысяч тонн винограда.