В условиях пандемии

— Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко озвучил недавно возможные сроки четвертой волны коронавируса в России. По его словам, очередной подъем заболеваемости может произойти в конце сентября — начале октября. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет, Лариса Юрьевна.

— Новая коронавирусная инфекция все же еще недостаточно изучена и дальнейший прогноз развития эпидситуации затруднен. Вместе с тем уже известно, что вирус обладает быстрой изменчивостью и постоянно мутирует. Например, наблюдавшаяся в летний период 2021 г. третья волна была связана с распространением «индийского штамма» коронавируса – «дельта», особенностью которого является более короткий инкубационный период, высокий процент заражения при контакте с больными, вовлечение в эпидемический процесс детей и лиц молодого возраста.

Предстоящий осенне-зимний период ежегодно в республике характеризуется сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. Так как коронавирусная инфекция относится к группе респираторных заболеваний, соответственно сохраняются риски для эпидемического роста заболеваемости COVID-19. В настоящее время приняты все меры для сокращения интенсивности эпидемического процесса. В Дагестане не снижаются объемы тестирования населения, своевременно выявляются лица с возможными признаками инфекционных заболеваний, в том числе бессимптомное носительство. Поэтому большое значение придается вакцинации, как наиболее известному и безопасному способу формирования коллективной защиты населения от инфекции. Вакцинация не менее 70 % населения позволит создать коллективный иммунитет и прекратит пандемию.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что «студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию». Какая работа ведется в этой части, отслеживает ли Роспотребнадзор статистику?

— Да, Управлением осуществляется контроль за иммунизацией против COVID-19, в т.ч. студентов. На 14.09.2021 вакцинировано 10731 обучающихся в организациях профессионального и высшего образования в возрасте старше 18 лет (37,9 % от подлежащих вакцинации). Напомню, что профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством РФ для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

— Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, по мнению эпидемиологов, можно делать только спустя месяц после прививки от гриппа. Чем опасно несоблюдение месячного интервала?

— Соблюдение интервала в один месяц предусмотрено между введением разных вакцин от любых инфекционных заболеваний, как для взрослых, так и для детей.

В данном случае, если человек уже вакцинировался против COVID-19, то прививку от гриппа можно делать через месяц после введения второго компонента таких вакцин как «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или после введения однокомпонентной вакцины «Спутник-Лайт». И наоборот, если сначала была проведена вакцинация против гриппа, то вакцинацию против COVID-19 или других инфекций можно начать не ранее чем через месяц. Это связано с тем, что у каждой вакцины есть свой перечень противопоказаний, способ введения, а также необходимо время для формирования устойчивого специфического иммунного ответа на определенную вакцину.

— Туристы, вернувшиеся в Россию из-за границы, в течение 72 часов обязаны сдать анализ на коронавирус и загрузить результаты на Госуслуги. Какие штрафы ждут тех, кто не соблюдает это правило? Сколько штрафов наложено на жителей республики с начала пандемии и на какие суммы?

— По состоянию на 14 сентября 2021 года Управлением составлено 1112 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, из которых судами назначено 329 административных штрафов на общую сумму 4 млн. 515 тысяч рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения.

— 15 сентября работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают свой профессиональный. Лариса Юрьевна, что вы пожелаете своим коллегам?

— В этом году мы отмечаем 99-летие со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы. Наша служба богата своими традициями, профессиональными достижениями, а специалисты отличаются особой требовательностью и преданностью своему делу.

Дорогие коллеги и ветераны санитарно-эпидемиологической службы, от всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем! Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за ваш самоотверженный труд и вклад в сохранение качества жизни, здоровья и благополучия жителей нашей республики и страны! Искренне желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, взаимопонимания, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Источник: Дагестанская правда