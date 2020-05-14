В усиленном режиме

Почти каждый день увеличивается коечный фонд для пациентов с признаками коронавируса. По словам министра здравоохранения РД удалось уже подготовить 8263 койки. «До 1 мая были развернуты койки в 28 медицинских организациях, однако из-за большого наплыва пациентов и нехватки мест, буквально за несколько дней, нам удалось довести общее число перепрофилированных медорганизаций до 69, в их числе четыре частные больницы», — сообщил глава ведомства.

Он отметил, что в мае к работе подключились Городская клиническая больница №3, Клиническая больница РЖД-медицина, медицинский центр ЭОС и Центр медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова. Общее количество предоставленных данными клиниками коек достигла 505. Остальные 7758 коек на базе государственных медучреждений.

Также Джамалудин Гаджиибрагимов пояснил, что больных с коронавирусом в республике становится больше и возникла необходимость разделять койки. К примеру, в детскую республиканскую больницу восстановительного лечения направляют пациентов, находящиеся в удовлетворительном состоянии, для долечивания.

«Там они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Таким образом освобождаются койки, с подводом кислорода и всем необходимым для лечения более тяжелых пациентов», — сказал министр.

Для этих же целей 75 коек, безвозмездно предоставил санаторий Энергетик, туда на долечивание направляются пациенты Каспийской центральной городской больницы, которые уже идут на поправку.