В Управлении Федерального казначейства по Дагестану представили нового руководителя

Заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев представил коллективу Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан нового руководителя – Абдулпатаха Амирханова.

В мероприятии принял участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

Эли Исаев отметил большой опыт Абдулпатаха Амирханова на различных должностях, в том числе в федеральных органах власти, а также на посту Председателя Правительства Республики Дагестан.

«Абдулпатах Гаджиевич прошел все процедуры согласования с соответствующими службами, его кандидатура поддержана полномочным представителем Президента России в СКФО, Главой республики Сергеем Меликовым.

На основании представления руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина министр финансов РФ Антон Германович Силуанов подписал приказ о назначении Абдулпатаха Гаджиевича с 21 марта 2022 года на должность руководителя республиканского Управления.

Абдулпатах Амирханов, в свою очередь, поблагодарил министра финансов РФ руководство Федерального казначейства, Главу Дагестана за оказанное доверие. Он также выразил благодарность коллегам из братских регионов за приезд и поддержку.

Обращаясь к коллективу УФК по РД, Амирханов выразил уверенность, что все задачи, поставленные руководством, благодаря опыту и профессионализму коллектива будут выполнены.