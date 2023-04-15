В Унцукульском районе состоялся ифтар от имени Сергея Меликова для семей участников спецоперации

В ифтаре вблизи мемориального комплекса «Ахульго» приняли участие около тысячи человек – родные и близкие военнослужащих, которые решают боевые задачи на передовой.

Дети военнослужащих получили велосипеды в подарок от руководителя республики.

От имени Сергея Меликова собравшихся приветствовал представитель главы Дагестана в Народном Собрании Республики Дагестан Нюсрет Омаров.

«Этим мероприятием глава республики ещё раз хотел отметить свое глубокое уважение к тем, кто сейчас защищает нашу Родину. Все участники спецоперации — герои для нас. Наша задача — сделать так, чтобы члены их семей всегда чувствовали поддержку и знали, что подвиги их сыновей и братьев никогда не будут забыты. И нас на это нацеливает наш глава Сергей Алимович Меликов», — сказал Омаров.

Место проведения ифтара выбрано неслучайно. Именно здесь 184 года назад горцы проявили массовый героизм и мужество.