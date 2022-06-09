В Унцукульском районе состоялось республиканское совещание «Абрикосы Дагестана»

В Унцукульском районе под руководством вице-премьера РД Наримана Абдулмуталибова прошло республиканское совещание «Абрикосы Дагестана». По словам вице-премьера, целью данной встречи является определение дальнейших путей развития производства культуры. В данной отрасли уже достигнуты ощутимые результаты, что стало возможным благодаря господдержке агропромышленного комплекса Дагестана.

В рамках совещания Нариман Абдулмуталибов указал на необходимость определения и развития конкретных направлений в сельском хозяйстве, учитывая при этом его традиционные направления.

Совещание «Абрикосы Дагестана» состоялось в формате диалога между властью и аграриями, которые специализируются на выращивании абрикоса. В рамках совещания замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов отметил, что в республике абрикос выращивают в двадцати семи муниципалитетах. Общая площадь абрикосовых садов достигает три с половиной тысяч гектаров. В текущем году урожай культуры предположительно составит почти тридцать пять тысяч тонн. По объемам урожая за 2021 год республика заняла первое место собрав 75 тысяч тонн косточковых.