В Унцукульском районе прошел мотопробег, приуроченный ко Дню Победы

В рамках проведения Всероссийских мероприятий посвященных 78 – летию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Унцукульском районе состоялся мотопробег «Знамя Победы».

Мотопробег организовала администрация Унцукульского района совместно с ОМВД России по Унцукульскому району, сельсоветом села Унцукуль, отделом культуры муниципалитета.

Почетным гостем программы стал приехавший в краткосрочный отпуск участник Специальной Военной Операции Саабдула Махачов. Мотолюбители пронесли Знамя Победы от села Унцукуль до поселка городского типа Шамилькала.

Во дворе администрации по Унцукульскому району торжественно встретили Знамя Победы.

Мы помним подвиги тех, кто воевал за нашу мирную жизнь в ВОВ. В этом году День Победы для нас имеет особое значение. Как и много лет назад, сегодня нам приходится отстаивать право на мирную жизнь.

Мы помним и скорбим по ребятам, которые отдали самую высокую цену защищая Родину.