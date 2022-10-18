В Унцукульском районе по поручению главы района Исы Нурмагомедова начал работу штаб для оказания помощи участникам СВО и членам их семей

Работа проводится в рамках содействия движению Общероссийского народного фронта #МЫВМЕСТЕ. В задачу штаба входит оказание всесторонние помощи семьям мобилизованных.

Возглавляет штаб заместитель главы муниципалитета Карамагомед Абдухаликов, который отвечает за сбор, закупку и доставку необходимого к месту назначения. Волонтеры совместно со специалистами военного комиссариата, главами сельских поселений, социальных служб района, а также другими желающими и неравнодушными людьми будут собирать всю необходимую информацию.

Для оказания помощи военнослужащим и их семьям в районе можно обратиться по номеру тел: 89898820452. Телефон федеральной горячей линии 88002003411.

Штаб доступен для приема гуманитарной помощи. Работа будет проводиться в постоянном режиме.