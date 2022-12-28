В уходящем году Минтруда Дагестана обеспечило социальными выплатами около 1 млн граждан на общую сумму в пределах 40 млрд рублей

Министерством труда и социального развития РД в 2022 году в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» осуществлялись ежемесячные денежные выплаты федеральным категориям «льготников» по ЖКУ, государственные пособия семьям с детьми и иные единовременные и ежемесячные выплаты.

Так, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет осуществлена на 239 тыс. детей (166,5 тыс. семей) на сумму 24,6 млрд. руб.;

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 47,3 тыс. семей на сумму 5,4 млрд. руб.;

государственная социальная помощь на основе социального контракта предоставлена 6,9 тыс. малоимущим гражданам на общую сумму 960,6 млн. рублей.

В целом за истекший период 2022 года по всем видам социальных выплат почти 1 млн. получателям выплачено около 40 млрд. руб., что, обеспечило повышение уровня доходов малоимущих семей и соответственно снижение показателя уровня бедности в Республике Дагестан.