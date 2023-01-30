В Уфе открылся магазин дагестанской продукции «Дары Дагестана»

В городе Уфа Республики Башкортостан открылся магазин дагестанской продукции «Дары Дагестана».

Как рассказала генеральный директор магазина Анастасия Клевцова, на создание бренда ее вдохновила поездка в Дагестан: «Горный ландшафт гипнотизирует своей красотой, а Чиркейское водохранилище поразило своим масштабом и чистейшей водой.

Благодаря дагестанскому гостеприимству и национальной кухне мне захотелось хотя бы частично показать, насколько многогранен и колоритен Дагестан. Также меня, как и любого гурмана, восхитила традиционная кухня народов Дагестана и их гостеприимство. Благодаря этому зародилась идея донести в массы хотя бы ту немногую часть традиций горного народа».

При создании бренда, по ее словам, был изучен рынок, составлен ассортимент продукции, оформлен и разработан интерьер, а также тщательно проработан логотип.

«Миссия нашей компании состоит в том, чтобы продукция Дагестана стала доступной в других регионах, так как не все имеют возможность насладиться красотой гор, попробовать национальную кухню и ощутить на себе гостеприимство», — добавила Клевцова.

Как отметил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов, в магазине представлен большой ассортимент дагестанской продукции. В ближайшее время туда будет откомандирован сотрудник ведомства, чтобы установить прямые контакты между собственником магазина и нашими производителями. Это позволит установить минимальные наценки на стоимость продукции.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/v-ufe-otkrylsya-magazin-dagestanskoj-produkcii-dary-dagestana/