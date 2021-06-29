В турецком журнале Dünya вышел материал о Дагестане

В авторитетном турецком журнале Dünya вышла статья о Дагестане. Авторы пишут о Дагестане, как о регионе, которому нет аналогов на Евразийском континенте по количеству и качеству климато-бальнеологических ресурсов, что позволяет создать здесь курортно-рекреационную зону международного уровня.

В статье анализируются перспективы социально-экономического развития республики, ее инвестиционной привлекательности. Говорится также о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве Дагестана и Турции.

Наиболее перспективной для взаимодействия называют сферу туризма.

Статья подготовлена при содействии Торгового представительства РФ в Турецкой Республике.