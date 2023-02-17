В ЦЗН Минтруда РД в Агульском районе гражданам рассказали об условиях реализуемого в регионе федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»

Министерство труда Республики Дагестан продолжает реализацию программы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Работники ГКУ РД «ЦЗН в МО «Агульский район» провели беседу с той категорией населения, кому по условиям проекта предоставляется возможность прохождения обучения.

Мероприятие состоялось в здании МКУК ДО «ДШИ» в МО «Агульский район» (школа искусств). Участниками его стали 17 женщин предпенсионного возраста.

Ведущий инспектор по профориентации и профобучению Центра занятости Нурият Алиева рассказала собравшимся о том, что проект реализуется для целевой поддержки особых категорий граждан путем организации их обучения, он позволяет повысить качество имеющихся знаний и сохранить свое рабочее место, получить дополнительное бесплатное образование для освоения новой современной профессиональной области.

Желающие принять участие в проекте узнали, по каким программам проходит обучение и в каком формате оно организовано.

Было подчеркнуто, что профессиональное обучение включает программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих; дополнительное профессиональное образование – для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное или высшее образование.

Женщины поинтересовались направлениями обучения. Было разъяснено, что для образовательной переподготовки можно выбрать любое направление, востребованное в регионе (программа может быть изменена по итогам профессиональной ориентации). Со списком направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, доступных в республике, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение.

На вопрос «Где проходит обучение, можно ли пройти его дистанционно?» инспектор ответила, что очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Форма обучения (очно или дистанционно), зависит от образовательной программы. Подавляющее большинство программ возможно пройти дистанционно. При заполнении заявки на обучение можно выбрать место и формат обучения (очный или дистанционный).

Прозвучал вопрос о том, каковы сроки обучения.

«Сроки обучения зависят от выбранной вами программы и графика обучения. Приблизительно это время составляет от трех недель до трех месяцев. Об установленных сроках и режиме обучения участники проекта будут проинформированы дополнительно. Напоминаю, что обучение проводится бесплатно», – заявила представитель Центра.

В ходе обсуждения темы обучения в рамках проекта было затронуто много еще интересных вопросов. Среди подтем большой интерес вызвали следующие:

Какие документы будут выданы по итогам обучения?

Соискателям предлагаются два типа образовательных программ: повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Документ о квалификации зависит от выбранного направления и специализации. Могут быть выданы: – удостоверение о повышении квалификации – диплом о профессиональной переподготовке (Информация содержится в карточке программы).

Сколько раз можно проходить обучение?

За время проекта (реализация программы намечена до 2024 года) обучение можно пройти один раз. Если гражданин будет отчислен в процессе обучения (за неуспеваемость или непосещение занятий), он теряет возможность повторной подачи заявки.

Как отслеживать информацию по моей заявке?

Информацию можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мое обучение» Кроме того, при изменении статуса приходит уведомление, а также направляются сведения по электронной почте.

Озвучены также наиболее востребованные программы дополнительного профессионального образования: «специалист в области оплаты и охраны труда», «младшая медицинская сестра», «специалист в сфере закупок», «гид-экскурсовод», «менеджер по туризму», «социальный работник», «дошкольное воспитание», «преподаватель в младших классах», «бухгалтерский учет», «повар», «младший воспитатель», «педагог дополнительного образования».

Участники беседы поделились тем, что хотели бы обучиться по профессиям: «учитель – тьютор» (специалист с педагогическим образованием, который оказывает содействие ребенку в освоении учебного материала), «повар», «специалист по работе на маркетплейсе», «младший воспитатель» и др.

В завершение встречи Алиева напомнила всем о единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» https://trudvsem.ru/help/support-employment, через которую можно подать заявку на прохождение обучения, а также про заявление в Центр занятости населения о получении государственной услуги по профессиональной ориентации.

Все слушатели остались довольны полученной полезной информацией и предложили встретиться еще раз.