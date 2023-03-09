В Цунтинском районе проведут иммунизация против полиомиелита

Главный государственный санитарный врач по РД, своим постановлением. От 24 01.2023г. №1

Сообщает!

О проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита на территории Республики Дагестан, в Цунтинском районе частности.



Цунтинскому ЦРБ:

1. Обеспечить наличие в необходимом количестве иммунобиологических лекарственных препаратов (живой оральной поливакцины и инактивированной поливакцины) для проведения дополнительной (туровой) иммунизации против полиомиелита детей в возрасте от 3 мес. До 9 лет включительно;

2. Организацию и проведение диспансеризации в период с 27.02. 2023г. по 05.03.2023г. (1 тур) и с. 03 04 по 09.04.2023г. (2 тур).

Всего детей от 3 месяцев до 9 лет в Цунтинском районе 2 122. В связи с этим, Цунтинская районная больница просить всех жителей в указанные туры, активней принять участие в вакцинировании детей, входящие в эту категорию.



Вопросы, связанные с иммунизацией против полиомиелита :

1. Почему проводится данная кампания иммунизации против полиомиелита сейчас и в таком формате, если нет случаев полиомиелита?

При анализе отчетной документации по иммунизации в Северо-Кавказском Федеральном округе выявлены существенные проблемы, в том числе очень низкие охваты иммунизации детей всех возрастов против полиомиелит. Учитывая миграцию жителей региона, в том числе в страны, куда может быть завезен полиовирус из еще эндемичных по полиомиелиту Афганистана и Пакистана, риск завоза вируса в Республики очень высок, что может привести к вспышке заболевания и инвалидизации среди детского населения.

2. Почему, если непривитых детей намного больше они должны отстранятся от посещения образовательных коллективов, а привитые имеют право посещать образовательные организации, почему их не отстранят они ведь заразны?

Данное требование санитарного законодательства в первую очередь призвано защитить непривитого ребенка (если его родители об этом не позаботились). Действующими в настоящий момент Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предусмотрены следующие требования: п.2513 Руководители медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

П.2516. Разобщение детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется путем временного перевода не привитого против полиомиелита ребенка в группу/класс/отряд, где нет детей, привитых ОПВ в течение последних 60 календарных дней. Отстранение не привитого против полиомиелита ребенка от посещения таких организаций проводится только в случае невозможности перевода в другую группу/класс/отряд по объективным причинам (отсутствие принципа групповой изоляции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение совместных мероприятий в музыкальном, актовом, спортивном залах; наличие иммунизированных против полиомиелита ОПВ в течение последних 60 календарных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка.

Учитывая государственную политику в области иммунопрофилактики, направленную на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней вакцинопрофилактика является приоритетным направлением.

3. Ущемление прав и свободы личности ребенка, любой ребенок имеет право выбора, я как мать имею право отказаться. Не допуская моего ребенка к образовательной деятельности, вы нарушаете Законы Российской Федерации.

Действующими в настоящий момент Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предусмотрены следующие требования: п.2513 Руководители медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

П.2516. Разобщение детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется путем временного перевода не привитого против полиомиелита ребенка в группу/класс/отряд, где нет детей, привитых ОПВ в течение последних 60 календарных дней. Отстранение не привитого против полиомиелита ребенка от посещения таких организаций проводится только в случае невозможности перевода в другую группу/класс/отряд по объективным причинам (отсутствие принципа групповой изоляции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение совместных мероприятий в музыкальном, актовом, спортивном залах; наличие иммунизированных против полиомиелита ОПВ в течение последних 60 календарных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка. С родителями не привитого ребенка проводят разъяснительную работу.

Каким образом будет реализовано данное требование, решает руководитель дошкольной организации или общеобразовательного учреждения в зависимости от условий и возможности разобщения.

4. Никто не дает 100% гарантию, что мой ребенок не станет одним из тех, детей кто заболеет или получит осложнение от прививки, и что мой ребенок не станет пожизненным инвалидом от проведенной прививки, зачем мне рисковать здоровьем своего ребенка?

Каждый лекарственный препарат, в том числе вакцины, имеют допустимые побочные действия. Осложнения после прививки развиваются в отдельных случаях, а вот после перенесённой болезни — гораздо чаще и тяжелее. Целью прививки является не только предупреждение от заражения, но также избавление от тяжёлых форм инфекций со смертельным исходом. Даже если прививка даст защиту не на 100%, а меньше, то в случае заражения человек переболеет более лёгкой формой инфекционного заболевания. В таком случае у заражённого пациента не будет тяжёлых осложнений, которые могут привести к инвалидности на всю жизнь. Осложнения инфекций, от которых защищают вакцины, гораздо более тяжелые, чем обычные реакции на введение вакцины. Преимущества вакцинации значительно перевешивают риски, без вакцинации опасные инфекции быстро вернутся.

5. Откуда поставляется вакцина, где проводятся эксперименты?

В Российской Федерации зарегистрированы и разрешены к применению следующие вакцины против полиомиелита:

Живые:

БиВак полио – пероральная, двухвалентная (типы 1 и 3), аттенуированная, производитель – ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия;

МоноВак полио – пероральная, моновалентная, аттенуированная, типа 2, производитель – ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия.

Инактивированные:

Полимилекс – трехвалентная (типы 1,2, 3), производитель — Нанолек, Россия;

Имовакс Полио — трехвалентная (типы 1,2, 3), производитель – Санофи Пастер, Франция;

Полиорикс — трехвалентная (типы 1,2, 3), производитель – ГлаксоСмитКляйн, Бельгия;

Вакцины, в состав которых входит компонент трехвалентной (типы 1,2,3) инактивированной вакцины против полиомиелита (комбинированные):

Тетраксим – вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, производитель — Санофи Пастер, Франция;

Пентаксим – вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, производитель — Санофи Пастер, Франция.



До регистрации все вакцины проходят серии лабораторных (на животных), доклинических, клинических и постмаркетинговых (на добровольцах) испытаний для проверки их безопасности и эффективности. Каждая серия вакцины на выходе с предприятия-производителя проходит испытания в службе качества. Импортные препараты проходят испытания при сертификации в организациях, которые аккредитованы в качестве независимых и технически компетентных испытательных лабораторий, что гарантирует качество и эффективность используемых вакцин.

6. Можно ли прививать ребенка, не делая анализов крови, мочи и т.д., простой осмотр и температура — это основание о том, что ребенку можно делать прививку?

Большинство зарубежных европейских рекомендаций позволяют проводить вакцинацию сразу после осмотра педиатра и разговора с родителями. Дополнительные обследования требуются при вакцинации ребенка, перенесшего острое инфекционное заболевание или страдающего хроническим заболеванием. Необходимость и перечень дополнительных лабораторно-инструментальных исследований перед иммунизацией определяет врач-педиатр с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

7. Если привитые, оральной вакциной могут заразить кого-то в течение 60 дней, то почему вообще применять такую опасную вакцину?

Оральная полиовирусная вакцина (ОПВ) создаёт надежный иммунитет против полиомиелита — не только гуморальный, но и мукозальный («кишечный»), который ограничивает размножение вируса в кишечнике и прерывает его циркуляцию среди людей. Случаи возникновения поствакцинальных осложнения чрезвычайно редки (2-4 случая на 1 млн новорожденных по данным ВОЗ), угроза заболевания существует для непривитых детей. Эта вакцина чрезвычайно эффективна для борьбы с дикими вирусами полиомиелита. Сейчас, когда мир приближается к глобальной ликвидации полиомиелита, всё более широко применяется инактивированная вакцина (ИПВ).

Для Российской Федерации сохраняется риск завоза диких или вакцинородственных полиовирусов из эндемичных стран. Поэтому в Национальный календарь профилактических прививок включены как инактивированная, так и оральная вакцины. Российский календарь построен таким образом, что сначала вводятся 2 дозы ИПВ, а затем 4 дозы ОПВ. Это полностью защищает ребенка от поствакцинальных осложнений.

8. Защищают ли вакцины на 100%? Дайте мне расписку, что мой ребенок не заболеет после проведенной иммунизации, если я даю согласие, почему врач не дает мне такую же бумагу что мой ребенок теперь не заболеет.

Никто — даже страховой полис — не даст вам стопроцентных гарантий. Но грамотно сделанная прививка либо позволит человеку не заразиться, либо болезнь пролетит легко и без осложнений.

Прививка не дает стопроцентной защиты от заболевания, однако значительно снижает риск заражения. Привитый ребенок, если заболеет, перенесет заболевание гораздо легче, без опасных осложнений. Ребенок так или иначе будет контактировать с другими детьми, посещать детские заведения и массовые мероприятия, и в случае присутствия рядом носителя болезни непременно заразится сам. Последствия болезней, уберечься от которых можно только с помощью прививок, бывают крайне тяжелыми, вплоть до летального исхода. Невакцинированный малыш в случае болезни будет являться распространителем заболевания и заразит других членов своей семьи. Однако родители имеют право отказаться от прививок, заранее подписав соответствующие документы.

9. Почему необходимо делать повторно прививки, зачем нужно повторно вводить эти вакцины, почему одной дозы недостаточно?

Для формирования хорошего устойчивого иммунитета бывает необходимо вводить вакцины несколько раз по определенным схемам. Иммунитет человека при этом формирует длительную иммунологическую память, помогающему справляться с инфекциями и во взрослом состоянии.

10. Как мой непривитой ребенок угрожает безопасности вашего привитого, если прививки работают?

Непривитой ребенок НЕ угрожает безопасности привитого. Непривитой ребенок в первую очередь подвержен риску заражения инфекцией, которая может циркулировать в популяции скрыто, без проявления случаев заболевания.

Родители часто говорят: «А чего вам бояться? Ваши дети с прививками, поэтому если мой ребенок заболеет — все равно никого не заразит!». Это, конечно, верно. Но когда в популяции людей существует невосприимчивость к какому-либо заболеванию, вызванная прививками, то возбудитель данной инфекции не исчезает — он просто переходит на другие схожие виды. Такое произошло с вирусом оспы, которая теперь циркулирует в популяции обезьян. Микроорганизм в такой ситуации может мутировать, после чего люди вновь станут к нему частично восприимчивыми. В первую очередь заразятся непривитые люди, а затем те, у кого иммунитет ослаб, или они по каким-то причинам оказались восприимчивы к данному изменившемуся микробу, несмотря на вакцинацию. Поэтому небольшой процент непривитых людей может оказать «медвежью услугу» всем остальным.

11. Паралитический полиомиелит не выявляется в Российской Федерации очень давно, зачем нужно прививать живой вакциной? Все Европейские страны давно перешли на инактивированную вакцину.

В условиях поддержания статуса страны, свободной от полиомиелита, в Российской Федерации сохраняются риски завоза ДПВ, ВРПВ с территорий высокого риска (Украина, Босния и Герцеговина, Румыния). Не стоит забывать, что на сегодняшний день 2 страны эндемичны по полиомиелиту (регистрируется циркуляция ДПВ) — Афганистан и Пакистан. Полиомиелит не считается с границами: любой невакцинированный ребенок подвергается риску. На каждый случай паралича от 200 до 1000 детей заражаются бессимптомно. Поэтому выявление полиомиелитa затруднено, равно как и предотвращение его перемещения. Паралитический полиомиелит не выявляется в Российской Федерации потому, что существует достаточная прослойка вакцинированных людей, которые не участвуют в передаче этих возбудителей. Если эта прослойка уменьшается до критического уровня, инфекции получают возможность распространяться.

Европейские страны перешли на инактивированную вакцину поскольку достигли больших успехов в показателе охвата иммунизацией. Однако в РФ эти показатели не столь высоки. Вакцина ОПВ обладает уникальной способностью вызывать формирование местного иммунитета кишечника, что означает, что она может прервать передачу дикого полиовируса в природной окружающей среде. Это невозможно в случае использования ИПВ — инактивированной полиовакцины, которая стимулирует лишь очень низкий уровень иммунитета против полиовируса в кишечнике и в результате обеспечивает индивидуальную защиту против полиомиелита, однако в отличие от ОПВ не способна предотвратить распространение дикого полиовируса.

12. Наш родственник/сосед/брат/сестра/племянница стал инвалидом после прививки от полиомиелита, почему ее применяют?

Количество случаев поствакцинальных осложнений после прививки от полиомиелита с помощью ОПВ в Российской Федерации не превышает количество случаев в разных странах мира. Каждое поствакцинальное осложнение расследуется и должна быть доказана его связь с прививкой против полиомиелита. Как было сказано выше, схема вакцинации против полиомиелита Национального календаря профилактических прививок обеспечивает безопасность вакцинации, а вот непривитые дети находятся в группе риска. Оглянитесь по сторонам, возможно Вы увидите в своем окружении тех, кто стал инвалидом в результате перенесенного заболевания. Например, жертв вспашки полиомиелита в Чеченской Республике в 1995 году.

13. Почему ребенка полностью не обследуют перед прививкой? Вдруг у него скрытая болезнь? Кто несет ответственность за это?

Необходимость и перечень дополнительных лабораторно-инструментальных исследований перед иммунизацией определяет врач-педиатр с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Большинство детей к моменту начала вакцинации здоровы и не требуют дополнительного обследования.

Кроме этого, к настоящему времени накоплен большой положительный опыт вакцинации детей с хроническими заболеваниями и даже новообразованиями. Нередко именно эти дети нуждаются в еще большей защите с помощью вакцин, так как не смогут адекватно ответить при встрече с натуральной инфекцией.

14. Живая вакцина опасна как для ребенка, так и для окружающих.

Если живой вакциной делать первую прививку, то риск постпрививочных осложнений или заболевания полиомиелитом есть. Но если первые две прививки сделаны инактивированной вакциной – бояться нечего. У ребенка уже есть иммунитет. После вакцинации ОПВ ребёнок может выделять вирус во внешнюю среду до 60 дней. В эти сроки при тесном контакте возможна передача живого вируса, и непривитый ребёнок может заболеть. Однако если он был хотя бы двукратно привит инактивированной вакциной против полиомиелита, то риск развития вакциноассоциированного полиомиелита сводится к нулю, а значит, контакты с детьми, получившими оральную живую вакцину, в этом случае безопасны.

15. Почему медицинские работники не волнуются, что в семье много детей и они могут заразиться от привитого?



Согласно действующим санитарным правилам п 2520 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» при иммунизации ОПВ одного из детей в семье медицинский работник должен уточнить у родителей (опекунов), имеются ли в семье не привитые против полиомиелита дети или привитые однократно, и при наличии таковых рекомендовать иммунизировать в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и пунктом 2511 Санитарных правил не привитого или однократно привитого ребенка (при отсутствии противопоказаний) или разобщить детей сроком на 60 календарных дней.

16. В социальных сетях есть различные видеоматериалы с доказательной базой от ведущих профессоров Российской Федерации, рассказывающих о вреде прививок и насколько они опасны, почему вы скрываете это?

Данные о негативных эффектах вакцин постоянно анализируются профессионалами, и на основе их рекомендаций производители вносят коррективы, выпуская новые поколения вакцин. К сожалению, анализом доступной информации балуются также и дилетанты, причем зачастую занимающие опасно высокие посты в структуре здравоохранения. Их намного больше, чем настоящих экспертов, а интернет дает равные шансы быть услышанными всем. Оценки дилетантов всегда намного категоричнее, понятней и красочней; и кричат они громче и чаще, чем те, кто и вправду разбирается в сложнейшей науке вакцинологии. Поэтому именно дилетантов особенно охотно читают и цитируют люди, далекие от науки, — а таких, естественно, большинство.

17. Если ребенок получил в положенные сроки необходимое количество доз вакцины, зачем нагружать его организм еще одной дополнительной дозой?

Такая вакцинация проводится по эпидемическим показаниям при высоком риске распространения вирус, что наблюдается в настоящее время в Северо-Кавказском регионе где имеются положительные пробы у детей с вакцинородственным полиовирусом типа 1. Дополнительная доза необходима для создания прочного коллективного иммунитета, для того, чтобы не дать возможность вирусу циркулировать. Если ребенок получал вакцину ранее, то дополнительные дозы, полученные в ходе национальных или субнациональных дней иммунизации, обеспечат ценный дополнительный иммунитет против полиомиелита.

18. Почему сейчас так массово начали прививать, какова реальная ситуация в России и в Республике?

При анализе отчетной документации по иммунизации в Северо-Кавказском Федеральном округе выявлены существенные проблемы, в том числе очень низкие охваты иммунизацией детей всех возрастов против полиомиелита, что привело в 2022 г. к осложнению эпидобстановки по полиомиелиту в Республике Ингушетия и может в дальнейшем привести к росту случаев заболеваний и инвалидизации детей. Кроме того, подобная ситуация на территории СКФО наблюдалась ранее – в 2019 г. – в Чеченской Республике.

В связи с этим было принято решение о проведении дополнительной иммунизации в ряде территорий СКФО, чтобы защитить максимальное количество детей.

19. Только на территории Северного Кавказа люди отказываются от прививок?

Проблема существует на всей территории Российской Федерации, однако на сегодняшний день она наиболее выражена в ряде территорий СКФО. Изучив отчетную документацию по вакцинации и проанализировав реальную ситуацию в СКФО, было установлено, что охват вакцинацией против полиомиелита в округе ниже регламентированных показателей. в связи с чем было принято решение провести дополнительную иммунизацию детей, чтобы снизить риск заражения полиомиелитом и сохранить защитный популяционный иммунитет.

20. Обязательно ли делать ревакцинацию, если ребенок трехкратно вакцинирован, зачем нагружать иммунитет ребенка, если вакцины работают почему они с первого применения не работают?

Схемы вакцинации разрабатывались на основе длительных научных исследований в области иммунологии. Большинство вакцинных препаратов содержат ослабленные инфекции или различные фрагменты вирусов или бактерий, и в такой ситуации обучение иммунных клеток проходит длительнее, но более безопасно.

21. Почему ограничивают моего ребенка в образовании, на каком основании вы его отстраняете от посещения детских учреждений? Пусть привитой сидит дома.

Санитарные правила не предусматривают отказ в приеме не привитых детей в детский сад/школу, однако обязывают учреждения разобщать незащищенных.



Действующими в настоящий момент Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предусмотрены следующие требования: п.2513 Руководители медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.



П.2516. Разобщение детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется путем временного перевода не привитого против полиомиелита ребенка в группу/класс/отряд, где нет детей, привитых ОПВ в течение последних 60 календарных дней. Отстранение не привитого против полиомиелита ребенка от посещения таких организаций проводится только в случае невозможности перевода в другую группу/класс/отряд по объективным причинам (отсутствие принципа групповой изоляции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение совместных мероприятий в музыкальном, актовом, спортивном залах; наличие иммунизированных против полиомиелита ОПВ в течение последних 60 календарных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка. С родителями не привитого ребенка проводят разъяснительную работу.

22. Можно ли контактировать ребенку не привитому или имеющему только одну прививку против полиомиелита с привитым оральной полиомиелитной ребенком? Если нет возможности разобщить детей как поступить в данном случае?

Контакт привитого и не привитого ребенка от полиоирусной инфекции, может вызвать случай заболевания ВАПП у незащищенного ребенка.

В семьях, где есть не привитые дети — по возрасту (новорожденные) или имеющие противопоказания к прививкам против полиомиелита, для иммунизации детей, относящихся к целевым группам, можно применять вакцину ИПВ вместо ОПВ.

23. Какие противопоказания к проведению оральной полиомиелитной вакцины, кто решает и берет ответственность за то, что с моим ребенком ничего не случится?

Противопоказания к проведению ОПВ прописаны в инструкции к вакцине:

Неврологические расстройства, сопровождавшие предыдущую вакцинацию пероральной полиомиелитной вакциной;

Иммунодефицитное состояние (первичное), злокачественные новообразования, иммуносупрессия (прививки проводят не ранее, чем через 3 мес после окончания курса терапии);

Беременность;

Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;

Сильная реакция (температура выше 40 °С) или осложнение на предыдущее введение препарата;

Острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводят после нормализации температуры.

В области иммунопрофилактики государство гарантирует государственный контроль качества, эффективности и безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики.

Кроме того, в Федеральном законе от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», статья 5, пункт 1 указывается, что граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений.

24. Сколько доз не живой вакцины надо сделать, чтоб сформировался иммунитет? Я не буду прививать ребенка живой вакциной.

Вакцинация от полиовирусной инфекции состоит из 6 введений любой вакцины. При этом первые три введения позволяют более, чем у 90% детей сформировать адекватный иммунитет. Однако, для его поддержания нужна дополнительная тренировка иммунных клеток, поэтому проводятся повторные введения – ревакцинации.

25. Если бы прививки не наносили вред, не было бы столько отказов, массовый отказ — это не просто так, значит они вредны просто врачи это скрывают.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала отказ от вакцинации опасным трендом, впервые включив его в десятку глобальных угроз для человечества. Как следует из опубликованного в январе этого года доклада ВОЗ, отрицание важности прививок может свести на нет прогресс в борьбе со многими болезнями.



По оценке экспертов ВОЗ, вакцинация населения позволяет спасти от смертельно опасных инфекций до 2–3 млн человек в год, ещё около полутора миллионов можно было бы уберечь при увеличении охвата прививками. Ведь чем больше людей прививается, тем сильнее коллективный иммунитет и общая невосприимчивость к инфекции. В своё время именно благодаря массовой вакцинации удалось окончательно победить натуральную оспу – без человека-носителя вирус не смог существовать в природе, и сейчас его образцы хранятся только в научно-исследовательских университетах.

Чтобы болезнь «уснула», охват прививками должен превышать определённый порог, при котором инфекция не сможет массово распространяться (для каждой болезни – свой, но практически всегда выше 90% населения). Если число привитых снижается, вирус может вернуться, предупреждают врачи.

«Если все получили прививки, а ваш ребёнок нет, то он, скорее всего, не заболеет – ему не от кого будет заразиться. А когда половина или треть детей не привита, тогда и возникает риск эпидемии, – отмечает главный врач клиники медицинского туризма LevIsrael Виктор Леви. – В последнее время люди стали отказываться от прививок. И мы видим проявления болезней, такой, например, как полиомиелит, о котором в некоторых странах забыли уже лет 20–30 назад».

26. Существующие вирусы мутируют, это везде говорят, социальный быт меняется, а вакцинный состав не меняется? Против чего мы защищаем, и прививаем ребенка, что за невидимая угроза, о которой все говорят?

Существующие вакцины против полиомиелита сконструированы таким образом, что они надежно защищают против всех вирусов полиомиелита, нет необходимости менять их состав. Несмотря на то, что Российская Федерация с 2002 г. признана «страной, свободной от полиомиелита», до тех пор, пока в мире существуют эндемичные страны и полиомиелит не ликвидирован глобально, для неё сохраняется опасность завоза и распространения вирулентных (способных вызвать заболевание) вирусов полиомиелита.

Так было, например, в 2010 г., когда дикий полиовирус типа 1 был завезен из Таджикистана. В зоне риска в первую очередь находятся непривитые дети.

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