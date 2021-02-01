В Цумадинском районе выделили 2 гектара под центр единоборств

2 гектара земли Михаилом Мишустиным изъяты у лесного фонда республики и выданы под строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в Цумадинском районе.

Стоит отметить, что впервые о строительстве такого центра в выделенном месте было заявлено Абдулманапом Нурмагомедовым — отцом известного бойца ММА Хабиба Нурмагомедова 4 года назад. Центр единоборств появится недалеко от родового села Нурмагомедовых — села Сильди.

Проект реализуется с поддержкой Президента страны и врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.