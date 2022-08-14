В Цумадинском районе состоялось открытие башни «Гимерсо-кала»

Башню построили по инициативе местного жителя Курбана Омарова. Сооружение возвели на месте, где стояла сигнальная сторожевая башня, из которой открывался максимальный обзор всех окрестностей.‍

С верхнего яруса строения можно было наблюдать 5-6 населенных пунктов и одно село соседнего Ботлихского района.

В строительстве опорной стены, которая возведена по периметру комплекса, были использованы камни той самой сторожевой башни, которая находилась здесь ранее. Кроме того, на месте строительства также были обнаружены две стелы, являвшиеся основой старинной башни. В целом при строительстве за основу взяли башню Ахульго.

Праздник, посвященный открытию крепости «Гимерсо-кала» завершился концертом с участием коллективов канатоходцев, барабанщиков, а также выступлением силача Омара Ханапиева.