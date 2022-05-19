В Цумадинском районе открыли футбольное поле

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии футбольного поля в селе Эчеда Цумадинского района.

Выступая перед гостями и участниками торжества, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что для него является особой радостью присутствовать на открытии современного объекта спортивной инфраструктуры в таком высокогорном районе.

«Мне очень приятно, что такой подарок мы делаем сегодня от имени Главы Дагестана Сергея Меликова, я искренне вас поздравляю. Мы знаем, что это долгожданный объект для местной молодёжи. Я уверен, что Цумадинский район взрастит ещё немало талантливых спортсменов, таких, как Сажид Сажидов, Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Со своей стороны, Правительство республики и дальше будет работать над развитием инфраструктуры, в том числе и спортивной, не только в Цумадинском районе, но и во всем Дагестане», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Объект построен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годы». Стоимость плоскостного спортивного сооружения составляет 10,7 млн рублей, общая площадь — 1056 квадратных метров. Заказчик объекта – ГКУ «Дагсельхозстрой».