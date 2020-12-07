В Цумадинском районе Дагестана выбран новый глава

Сегодня в районной администрации Цумадинского района Республики Дагестан состоялось районное собрание депутатов, на котором большинством голосов выбран глава администрации муниципалитета. Им стал Шамиль Омаров. За него проголосовал 31 депутат из 51. Ещё 19 голосов были отданы Анваргаджи Вечедову. Недействительным признан 1 бюллетень.

Всего на место главы Цумадинского района выдвигалось 9 кандидатов, однако к голосованию были допущены только Шамиль Омаров и Анваргаджи Вечедов.

Известно, что до назначения главой Цумадинского района Шамиль Омаров являлся директором одной из сельских школ района.